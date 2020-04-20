فرنسا تدق ناقوس الخطر.. "كورونا" ينتقل في المياه

20 أبريل 2020 - 09:20 ص

بالرغم من أن كل المعلومات عن فيروس"كورونا" أنه ينتقل في الهواء ومن خلال الملامسة إلا أنه ظهرت إدعاءات جديدة في فرنسا بأن فيروس" كورونا" المستجد ينتقل في مياه الأنهار والمستنقعات.

و أعلنت باريس عاصمة فرنسا عن آثار لفيروس"كوفيد 19" في مياه المستنقعات والأنهار بالمدينة ، ولكنها لم تؤكد أنها ستؤثر علي مياه الشرب.

وقالت المسئولة عن بلدية باريس" آن هيدالجو" أن الفيروس ظهر في المياه الغير صالحة للشرب بنسبة صغيرة لافتة إلي أنها لن تصل أو تختلط بمياه الشرب مؤكدة أن هذه المياه تستخدم في تنظيف الشوارع وري الحدائق.

وأضافت في التصريحات التي نشرتها"صدي البلد" أن ظهور الفيروس كان في 4 نقاط من مجموع 27 نقطة تم اختبارها أمس ، ولافتة إلي أن السلطات قامت بقطع المياه كإجراء تحسبا من وقوع أي كارثة بسبب الفيروس، حتى يتم اختبار المياه ، وتم إتاحة مياه صالحة للشرب للمواطنين.