» فحص 2 مليون مواطن لاكتشاف الإصابات بفيروس"كورونا" في هذه البلد

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متابعات- أمينة عبد العال

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روسيا

كورونا

فيروس كورونا

أعلنت السلطات الروسية أنها عدد المواطنين التي تم إجراء فحوصات عليهم لاكتشاف فيروس"كورونا " المستجد تجاوز المليوني مواطن منذ بدء انتشار الفيروس، حسبما أكدت هيئة حماية المستهلك الروسية.

وأضافت الهيئة في بيان لها نشرته "روسيا اليوم" أنه تم إجراء 103 آلاف فحص خلال الـ 24 ساعة الماضية ، لافتا إلي أن 135 ألف شخص يخضعون حاليا للمراقبة الطبية للاشتباه بإصابتهم بفيروس"كورونا".

جدير بالذكر أن أعداد المصابين بالفيروس في روسيا قد تجاوز 42853 شخص حسب إحصائيات التي أعلنت عنها السلطات مساء أمس.


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