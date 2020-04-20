خبر سار من مستشار الرئيس عن علاج كورونا

20 أبريل 2020 - 09:38 ص

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، أن بروتوكول العلاج المستخدم في مصر لعلاج فيروس كورونا من أفضل البروتوكولات المستخدمة للعلاج، معقبا: "نبحث عن كل ما يجد في ملف علاج الكورونا".



وأضاف "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أن دواء "أفيجان" لعلاج فيروس كورونا، مستخدم في اليابان منذ 2014، وبدأت التجارب السريرية عليه بمصر، متمنيا أن يثبت الدواء نتائج طيبة.



وأوضح مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، أن منحنى عدد الإصابات بكورونا في مصر مازال في حدود المتوقع، منوها بأنه كلما زادت حالات الإصابة، زادت حالات الوفاة المحتملة.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 31 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 732 حالة.

