«شوبير» يصدم الأهلى

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شوبير

ترك

أعلن الإعلامي أحمد شوبير، خسارة النادي الأهلي قضيته ضد لاعبه السابق عبد الله السعيد صانع ألعاب فريق بيراميدز الحالي.

وقال "شوبير" عبر برنامجه الإذاعي، إنه تحدث مع عضو بارز في اللجنة الخماسية المسئولة عن إدارة اتحاد الكرة المصري بهذا الشأن.

وأضاف: "عضو اللجنة الخماسية أكد له أنّ الأهلي خسر قضيته ضد عبد الله السعيد، مشيرا إلى أنّ الاتحاد الدولي رفض دعوى الفريق الأحمر ضد لاعب بيراميدز الحالي".

وتقدمت إدارة النادي الأهلي بشكوى للاتحاد المصري لكرة القدم للمطالبة بحق الأهلي لدى اللاعب عبد الله السعيد بعدما قام الأخير بفسخ تعاقده مع أهلي جدة السعودي وعاد للانضمام لنادي مصري "بيراميدز" دون أن يحصل الأهلي على قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد الثلاثي المبرم بين النادي الأهلي وأهلي جدة واللاعب عندما انتقل السعيد إلى صفوف النادي السعودي قبل عامين.


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