حقيقة انتقاد شيخ الأزهر وزير الأوقاف بشأن صلاة التراويح

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وكالات- الدويني فولي

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كشفت مشيخة الأزهر الشريف، حقيقة ما تردد من تصريحات منسوبة للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب يهاجم فيها وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، بشأن صلاة التراويح.
وحسب صحيفة الوطن، نفت المشيخة هذه التصريحات، وأكدت أن هناك  حسابا رسميا للدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر، يصدر منه تصريحات الإمام وكذلك هناك الصفحة الرسمية للأزهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة للبيانات الرسمية، وما غير ذلك فهي تصريحات مجهولة المصدر.


يذكر أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أكد أنه لا مجال على الإطلاق لرفع تعليق إقامة الجمع والجماعات بما في ذلك صلاة التراويح خلال شهر رمضان المبارك، وأنه لا مجال لفتح المساجد خلال الشهر الكريم مراعاة للمصلحة الشرعية المعتبرة، التي تجعل من الحفاظ على النفس البشرية منطلقًا أصيلًا في كل ما تتخذه الوزارة من قرارات.


وأضاف جمعة، في بيان له، أن فكرة إقامة التراويح في المساجد هذا العام غير قائمة لا بمصلين ولا بدون مصلين، فالساجد قبل المساجد، ودفع المفسدة وهي احتمال هلاك الأنفس مقدم على مصلحة الذهاب إلى المسجد، وقد جُعلت لنا الأرض كلها مسجدا وطهورا، ومن كان معتادا الذهاب إلى المسجد فحبسه العذر المعتبر شرعًا كُتب له ثواب ذهابه إلى المسجد كاملا غير منقوص وهو ما ينطبق على العذر القائم في ظروفنا الراهنة.

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