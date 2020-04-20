» عبر الفيديو كونفرانس.. "الجبلاية" تجتمع بالأندية

20 أبريل 2020 - 01:18 م

يتواصل مسئولو اللجنة الخماسية، الأيام المقبلة مع أندية الجمعية العمومية، وكذلك أندية الدورى الممتاز، للتعرف على رأيهم فى مقترحات لائحة النظام الأساسى قبل تصعيدها للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، أو موقفهم بشأن عودة المسابقات هذا الموسم، بهدف الوصول إلى صيغة مشركة على أن تتم هذه الاجتماعات عن طريق الفيديو كونفرانس.

وكشف محمد فضل عضو اللجنة، في تصريحات تليفزيونية اليوم الاثنين، عن أنه سيتم صرف دعم مالى لجميع أندية القسم الثانى والثالث والرابع قبل شهر رمضان المعظم، كنوع من الدعم لهم لتخطى هذه المرحلة الصعبة الناجمة عن توقف النشاط.