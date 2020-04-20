  • الإثنين 20 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر03:00 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي

5 فتاوى إماراتية بشأن الصيام في زمن"الكورونا"

ارشيف

«شوبير» يصدم الأهلى

رجائي عطية

رجائي عطية يتوعد "المحامين" المتجاوزين ضد مجلس النقابة

البرلمان

مشروع قانون يطالب باعتبار الأطباء وأطقم التمريض المتوفين بكورونا شهداء

الطيب

حقيقة انتقاد شيخ الأزهر وزير الأوقاف بشأن صلاة التراويح

ارشيف

وكيل لاعبين يفجر مفاجأة جديد بشأن حسام عاشور

الخروج لفاصل.. يشعل الخلاف بين أديب وفريق إعداده

"فتى الأحلام" يحرج نجوم الفن.. ماذا قالوا قبل الارتباط

ارشيف

لاعب جديد يشعل الصراع بين الأهلي وبيراميدز

معلومة غير سارة عن طقس أول رمضان

لموسم آخر

"جومير" باقى بين صفوف الموج الأزرق

الرياضة

جوميز
جوميز
Advertisements

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

بالأسماء.. المرشحون لخلافة "العميد" لتدريب "الموج الأزرق"

#

الزمالك يسعى لعبور "الموج الأزرق" ومصالحة جماهيره

السعودية

فيروس

كورونا

الهلال

جومير

وافق الفرنسي بافيتيمبي جوميز، نجم نادي الهلال السعودي، على عرض إدارة "الزعيم" للاستمرار لموسم آخر في الدوري السعودي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "الشرق الأوسط"، نقلا عن ما سمَّته "مصدرا مطلعا بنادي الهلال"، فإن اللاعب أبدى موافقته المبدئية على البقاء مع الموج الأزرق، إلا أنه أرجأ الموافقة النهائية حتى ختام الموسم الرياضي.

وغادر جوميز السعودية، متجها إلى فرنسا، وذلك لرؤية عائلته في ظل تعليق النشاط الرياضي حاليا في البلاد.

وكتب جوميز عبر "تويتر" باللغة العربية: "مغادرة فورية للقاء عائلتي، أودّ أن أشكر وزارة الصحة والحكومة السعودية وكل من يعمل كل يوم لتنفيذ الإجراءات المناسبة والوقائية في هذه الأيام الصعبة".

يذكر أن جوميز انضم للفريق الهلالي في صيف 2018 قادما من نادي غلطة سراي، وتُوج مع الزعيم بلقب دوري أبطال آسيا في نوفمبر الماضي، وشارك كذلك في حصول الهلال على المركز الرابع بمونديال قطر 2019.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نيوتن وسعد الدين الهلالي .. واقعتان كاشفتان!!

محمود سلطان

وماذا بعد؟

عمرو موسى

الصحفية التي أغضبت ترامب في ليلة كورونا

فراج إسماعيل

كورونا..أن يحزن (الإنسان) من نفسه وعلى نفسه

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» اتبع هذه الخطوات وابتعد عن الشيخوخة
» قرينة الرئيس تهنئ المصريين بأعياد الربيع
» الصحة العالمية تحدد الأغذية التي تمنع العدوى
» موعد مبدئى لاستئناف الدوري الإسباني
» سر تراجع الاتفاق السعودى عن ضم "أزارو"
» "جومير" باقى بين صفوف الموج الأزرق
» عبر الفيديو كونفرانس.. "الجبلاية" تجتمع بالأندية
» شاهد..هيفاء وهبي ووالدتها يثيران الجدل
» قرار مهم من ترك آل الشيخ
» تعرف على أسعار الذهب اليوم
» "كفاكم عبثا".. فنان شهير يثير الجدل بسبب كورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:58

  • شروق

    05:26

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:32

  • عشاء

    20:02

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية