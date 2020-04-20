» موعد مبدئى لاستئناف الدوري الإسباني

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كشفت تقارير صحفية تفاصيل الاتفاق الذي تم بين رابطة الليجا والاتحاد الإسباني لكرة القدم، برعاية وزارة الرياضة الإسبانية، بقرب الإعلان الرسمي عن استئناف البطولة مرة أخرى، بعد فترة التوقف بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية، اليوم الإثنين، تم تحديد موعد عودة الليجا خلال الفترة من 5 إلى 12 يونيو المقبل بحيث تنتهي المنافسات يوم 30 يوليو بحد أقصي.

وأضافت الصحيفة أنه بعد موافقة السلطات الإسبانية ستعود الفرق للتدريبات خلال 9 مايو المقبل لتستعد لعودة النشاط.

وجاء ذلك خلال اجتماع رئيس رابطة الليجا خافيير تيباس مع رئيس الاتحاد الإسباني روبياليس، مساء الأحد، والذي استمر لمدة 8 ساعات.


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