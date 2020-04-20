» اتبع هذه الخطوات وابتعد عن الشيخوخة

20 أبريل 2020 - 02:54 م

يبحث الجميع عن أي وصفات أو طرق يمكن اتباعها للابتعاد عن الشيخوخة، وأحيانا يلجأ البعض لعمليات جراحية للحصول علي بشرة مثالية بعيدة عن علامات التقدم في السن.

ويقدم هذا التقرير بعض النصائح التي من الممكن أن تبعدك عن الشيخوخة وتأخرها، ومن أهم هذه النصائح شرب الماء الدافئ وتناول بعض الحبات من المكسرات يوميا لأنها تساعد علي الصحة بشكل عام .

وتعتبر المكسرات من المواد الغذائية الغنية بالعديد من الفوائد ومن أهمها احتوائها على الفيتامينات و أوميجا 3 ، و الخبراء يؤكدون أن تناول بعضها يوميا علي معدة فارغة في الصباح الباكر يمنع زيادة الوزن.

وأكد الخبراء أن المكسرات تحتوي علي مضادات الأكسدة التي تؤخر الشيخوخة وغنية بالألياف وتقي من الكولسترول والسرطان ويخفض مستوى السكر في الدم.