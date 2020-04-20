تسريب صور "مخلة" لمذيعة الجزيرة.. والأخيرة ترد

20 أبريل 2020 - 03:35 م

تداول رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا خاصة مسربة لمذيعة قناة الجزيرة غادة عويس، أثناء قضائها سهرة ليلية مع أصدقائها وتدخن السجائر.

وتداول النشطاء الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحت عنوان هاشتاج مسئء لها، حيث اعتبروا الصور فاضحة.

من جانبها ردت "عويس" عبر حسابها على موقع "تويتر" على هذا التسريبات المزعومة، قائلة :" مضحك أسلوب جيش #دول_الحصار الإلكتروني في ترهيب الصحافيين ومكافحة حرية التعبير.بذاءة وفبركة صور وحملات بتويتر من حسابات وهمية ومحاولات تشويه من لا يروق لهم.يا ذباب،كان غيركم أشطر! هذه الحملات دشّنها ب2011 شبيحة الأسد ولن تنتهي بذبابكم، "أعلى ما في خيلكم إركبوه".

وتابعت :" يبدو أن التحالف بقيادة السعودية باليمن يقود حربه هناك على غرار قيادته الحرب الوهمية على تويتر ولهذا يقبع مكانه منذ5سنوات لا بل إنّ الحوثي من كهفه وبأسلحة بدائية نال من أرامكو.على أحدهم إبلاغ سلطات"العظمى"أن الحروب الوهمية إنتصاراتها وهمية أيضا وهي كالحملات التويترية هراء بهراءوجه ذو ابتسامة عريضة وعيون مبتسمة".

وأكملت :" استمرار سياسة الترهيب رغم عدم جدواها أمر غبي يميز دول الحصار.ما زلت اتعرض لكل أنواع الترهيب والبذاءة والفبركة والتهديد والشائعات على مواقع الهراء الاجتماعي وتلقيت كل أنواع المحاولات لاختراق هاتفي وحاسوبي وبريدي مع انه لا يحمل اي نوع من انواع الاسرار.ماذا استفادت هذه الأنظمة البلهاء".