محمد صلاح يحذف صورة وضعته في موقف محرج

20 أبريل 2020 - 03:42 م

وجد اللاعب محمد صلاح نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، نفسه في موقف محرج بعد نشره صورة أثناء مشاركته في أحد إعلانات لهاتف "اوبو"، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر محمد صلاح بصور جديدة له وهو يحمل هاتفا من شركة OPPO ، في حملة إعلانية جديدة بدأها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي بمختلف أنواعها، والتي جذبت العديد من المتابعين.

ولكن سرعان ما وجد متابعو صلاح أن اللاعب قام بمسح الصور من موقع "تويتر" وذلك بسبب السخرية الواسعة التي تعرض لها، لأن موقع تويتر أظهر أن صلاح استخدم منتجا منافسا للمنتج الذي قام بعمل إعلان والترويج له، وهو iPhone ، مما جعل الفرعون المصري يسرع في إزالة التغريدة التي كانت تحمل الصور والإبقاء عليها في حسابه على "إنستجرام".