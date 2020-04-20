استئناف رحلات الطيران لجلب العالقين من 11 دولة

20 أبريل 2020 - 06:02 م

تنظم شركة مصر للطيران، يوم الخميس القادم، الموافق 22 أبريل، 7 رحلات استثنائية، لعودة المصريين العالقين في دول الخارج، بالإضافة إلى 4 رحلات لشركة إيركايرو، إلى دولتين أخرين، في ظل تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية، بسبب فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن تسيير الشركة الوطنية رحلات يوم الخميس القادم، إلى واشنطن وكازبلانكا وامستردام وموسكو والبحرين وبومباي وجوانزو، علي أن تهبط جميع تلك الرحلات بعد عودتها في مطار مرسي علم الدولي، لخضوع المصريين العائدين عليها، لفترة حجر صحي هناك لمدة 14 يوما وهي فترة حضانة الفيروس للتأكد من خلوهم من العدوى، وفقا لتوصيات وزارة الصحة المصرية، لمكافحة انتشار الفيروس.

وتسير أيضا، شركه إيرو كايرو، التابعة لوزارة الطيران المدني، يوم الخميس الموافق، 4 رحلات استثنائيتين، إلى فرانكفورت، والمالديف والجزائر وبرشلونة، لعودة العالقين هناك أيضا، وتهبط أيضا الرحلتين في مرسى علم، لوضع ركابها في الحجر الصحي هناك.