» أمريكا تمدد إغلاق حدودها مع كندا والمكسيك

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أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الاثنين، عن تمديد سريان قرارها السابق بغلق الحدود مع كندا والمكسيك حتى 20 مايو المقبل، بهدف منع انتشار فيروس كورونا.

وجاء في بلاغ نشره مركز مراقبة الأمراض والوقاية منها التابع لوزارة الصحة الأمريكية، أن القرار الذي كان مفعوله سينتهي اليوم 20 أبريل، سيبقى ساريا "حتى الساعة 23:59 بتوقيت الساحل الشرقي لولايات المتحدة من يوم 20 مايو المقبل".

وبحسب معطيات جامعة جونز هوبكنز التي تنشر إحصائياتها الخاصة بتطور وباء كورونا بناء على بيانات السلطات الأمريكية، ومنظمة الصحة العالمية، وغيرها من المصادر الرسمية، فقد بلغت حصيلة الإصابات بمرض "كوفيد-19" في الولايات المتحدة نحو 760 ألف حالة، بينها أكثر من 40 ألف حالة وفاة.



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