روسيا تواجه الخطر.. ومئات المرضى على حافة الموت بسبب "كوورنا"

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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تفشي فيروس كورونا المستجد فى بلاده بالأمر الصعب، كما تحدث عن ضرورة إيجاد لقاح للمرض القاتل بحسب وسائل إعلام محلية اليوم الاثنين.

وفى الإطار ذاته، كشف وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، عبر قناة "روسيا 24" اليوم الاثنين، أن أكثر من 700 مريض مصاب بعدوى فيروس كورونا -19 في حالة خطيرة في روسيا.

وقال:"لقد أنشأنا مركزا استشاريا فيدراليا خاصا، وجميع المرضى الخطرين، يتم تسجيلهم في هذا المركز الفيدرالي ويتم التشاور بشأن حالتهم الصحية من قبل أخصائيين على أعلى مستوى، وهناك أكثر من 700 من هؤلاء المرضى اليوم".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن ذروة عدوى الإصابة بـ COVID-19 لم تحل بعد في روسيا.

ووفقا لنائبة رئيس الوزراء تاتيانا جوليكوفا، فإن متوسط ??عمر المصابين بالفيروس في البلاد هو .47.9 للنساء و44.7 للرجال. 

وتبقى موسكو البؤرة الأساسية لتفشي الوباء حيث تجاوزت حصيلة الإصابات فيها اليوم الاثنين 26 ألفا، بزيادة 2026 حالة عن اليوم السابق، مع أن هذا الرقم أقل من حصيلة أمس التي بلغت 3570 حالة.

وسجلت موسكو خلال اليوم الماضي 28 وفاة من أصل 44 في عموم البلاد في ذلك اليوم.

وتعتبر مقاطعة موسكو ثاني أكبر بؤرة مع 578 إصابة جديدة.

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