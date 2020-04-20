  • الإثنين 20 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر09:09 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أرشيفية

ننشر أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الاثنين

إسقاط طائرة مسيرة

الجيش الليبي: إسقاط 12 طائرة تركية خلال 72 ساعة

النفط

برميل النفط الأمريكي يهبط إلى دولار لأول مرة في تاريخه

حنين

فضيحة "حنين".. تورط فنانين وإعلامي في تطبيقات البث المباشر

وزيرة الصحة

الصحة تعلن تسجيل أعلى معدل إصابات يومي بـ"كورونا"

ارشيفية

انفصال فنانة شهيرة بعد أيام من ارتباطها برجل أعمال معروف

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

روسيا تواجه الخطر.. ومئات المرضى على حافة الموت بسبب "كوورنا"

مصر للطيران

استئناف رحلات الطيران لجلب العالقين من 11 دولة

ارشيفية

انتحار 3 وافدين في الكويت أحدهم في بث مباشر مع خطيبته

كورونا

سويسرا تعلن الموعد النهائي لإنتاج علاج "كورونا"

الجزائر.. وفاة 18 كادرًا طبيًا بسبب "كورونا"

عرب وعالم

الجزائر
الجزائر
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

نحو 17 ألف وفاة بسبب كورونا فى أمريكا

#

أمريكا.. نيوجيرسي تسجل 229 وفاة جديدة بسبب كورونا

#

بريطانيا تسجل 758 وفاة بسبب "كورونا"

#

تسجيل 621 وفاة بسبب كورونا فى بريطانيا اليوم

أعلن وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد، الإثنين، أن قطاع الصحة في البلاد فقد 18 من الكوادر الطبية بسبب فيروس كورونا.
جاء ذلك في مقابلة أجراها بن بوزيد مع الإذاعة الجزائرية الحكومية.
وحسب الوزير، فإن من بين المتوفين جراء الفيروس أطباء وممرضون وسائقو سيارات إسعاف، بعد إصابتهم بالعدوى، دون تقديم تفاصيل إضافية.
وسجلت جل الوفيات بكورونا وسط الكوادر الطبية في ولاية البليدة (بؤرة المرض الرئيسية بالبلاد)، إضافة إلى الجزائر العاصمة، بحسب الوزير، دون تقديم تفاصيل أكثر.
وفي 30 مارس الماضي، سجلت الجزائر وفاة أول طبيب بعد إصابته بالفيروس في البليدة جنوبي العاصمة.
وفي سياق آخر، توقع الوزير "عودة الحياة إلى طبيعتها بحلول عيد الفطر، حال الالتزام الجدي بتدابير الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي".
وقبل يومين، مددت السلطات الجزائرية تدابير الحجر الصحي حتى 29 أبريل/نيسان الجاري، لمواجهة انتشار الوباء.
وحتى مساء الأحد، سجلت الجزائر 2629 إصابة مؤكدة بالفيروس، منها 375 وفاة، بينما تعافى 1047 مصابا بالمرض.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نيوتن وسعد الدين الهلالي .. واقعتان كاشفتان!!

محمود سلطان

وماذا بعد؟

عمرو موسى

الصحفية التي أغضبت ترامب في ليلة كورونا

فراج إسماعيل

كورونا..أن يحزن (الإنسان) من نفسه وعلى نفسه

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» الاحتفال بشم النسيم في المنازل: "غمة وتزول"
» "يويفا": عودة الدوريات الأوروبية أمر ضروري
» بشرى سارة من إيطاليا بشأن "كورونا"
» الجزائر.. وفاة 18 كادرًا طبيًا بسبب "كورونا"
» تراجع كبير فى عدد وفيات "كورونا" بنيويورك
» الديهي يناشد الدول العربية بإغلاق جميع وكالات الأنباء التركية
» أمريكا تواجه تهديدًا خطيرًا بسبب "كورونا"
» "بوتين" يبدي مخاوف غير مسبوقة بسبب تفشي "كورونا"
» أمريكا تمدد إغلاق حدودها مع كندا والمكسيك
» وفيات "كورونا" ترتفع فى الجزائر
» اتفاق على تشكيل حكومة بدولة الاحتلال

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:56 ص

  • فجر

    03:58

  • شروق

    05:26

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:32

  • عشاء

    20:02

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية