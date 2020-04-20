» "يويفا": عودة الدوريات الأوروبية أمر ضروري

20 أبريل 2020 - 08:24 م

تحدث رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" السلوفيني ألكسندر تشيفيرين، عن ضرورة استكمال مسابقات الدورى المحلى فى البلدان الأوروبية.



وقال إن استكمال البطولات المحلية في القارة العجوز، هو السبيل الأمثل للحد من الأضرار المادية التي نجمت عن تفشي فيروس كورونا.

جاء ذلك في في مقابلة أجرتها صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية مع ألكسندر تشيفيرين، الإثنين، أكد خلالها أن الدوريات في البلدان الأوروبية "جاهزة لاستئناف نشاطها لكن خلف أبواب موصدة، في انتظار موافقة السلطات المعنية".



وأشار رئيس "يويفا" إلى أن "البطولات المحلية هي قاعدة الإيرادات للأندية على المستوى الوطني، وإذا استكملت حتى نهايتها، فإن الخسائر المالية، ستكون محدودة".



وأوضح تشيفيرين أن عودة البطولات قريبًا ستسمح بلعب دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، دون أن يُحدد تاريخا مُعينا لنهائي كل منهما.

وتسبب فيروس كورونا بتعليق مختلف منافسات الرياضة حول العالم، وأجبر "يويفا" على تأجيل نهائيات كأس أوروبا 2020 إلى صيف العام المقبل. -

