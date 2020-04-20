الجيش الليبي: إسقاط 12 طائرة تركية خلال 72 ساعة

20 أبريل 2020 - 08:25 م

قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي بقيادة الجنرال خليفة حفتر، إن الجيش الليبي، تمكن اليوم من إسقاط طائرة مسيرة تختلف عن الطائرة التركية وجاري محاولة كشف معلومات عنها.

وأضاف "المسماري"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN "، اليوم الاثنين، أن الامور هادئة وهناك بعض المناوشات من قبل المليشيات اليوم، منوهًا بأن هناك اشتباكات متقطعة اليوم بمحاور طرابلس بعد معارك واشتباكات شديدة الأمس وأول أمس.

وشدد المتحدث باسم الجيش الليبى، على أن الجيش تمكنا من دحض كل هذه المحاولات، وتم إسقاط أكثر من 12 طائرة تركية مسيرة خلال الـ 72 ساعة، وهناك هدوء حذر اليوم.