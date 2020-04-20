» "الديهي": كل سنة والمسيحيين بخير رغم أنف "الحويني"

20 أبريل 2020 - 09:51 م

هاجم الإعلامي نشأت الديهي، حاتم الحويني، نجل الداعية السلفي أبي إسحاق الحويني قائلًا: "اللهم عامله بعدلك لا برحمتك".

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN "، اليوم الاثنين، أن حاتم الحويني، يسخر من تهنئة الأقباط بأعيادهم بتغريده له عبر صفحته على موقع التغريدات "تويتر"، قال خلالها: " س: عرفنا إنه ما ينفعش نقول للنصراني: عيد سعيد؛ لأنه محرم !! طيب بقى نقوله ايه؟، ج: قل خيرًا: أسأل الله أن يشرح صدرك للإسلام، والسنة القادمة تكون من أهل الصلاح والهدى آمــيــن، أو لتصمت، وإياك وظلمه أو التعدِّي عليه، بل عامله بالعدل والبر والإحسان.

وتابع لـ "الحويني"، ربنا يشرح صدرك للإسلام الحقيقي، وسيرة النبي –صلى الله عليه وسلم الحقيقة، وهدي النبي –صلى الله عليه وسلم- الحقيقي، مشيرًا إلى أن الرسول مات وقد رهن سيفه ليهودي، أي أنه كان يتعامل معه ويستلف منه، معقبًا: "كل سنة وكل المسيحيين في العالم طيبين رغم أنف حاتم الحويني".