  • الإثنين 20 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر10:40 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
شعراوي

شعراوي يتلقى تقريراً حول جهود المحافظات لإزالة البناء المخالف

شم النسيم

الاحتفال بشم النسيم في المنازل: "غمة وتزول"

أرشيفية

ننشر أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الاثنين

النفط

برميل النفط الأمريكي يهبط إلى دولار لأول مرة في تاريخه

حنين

فضيحة "حنين".. تورط فنانين وإعلامي في تطبيقات البث المباشر

وزيرة الصحة

الصحة تعلن تسجيل أعلى معدل إصابات يومي بـ"كورونا"

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

روسيا تواجه الخطر.. ومئات المرضى على حافة الموت بسبب "كوورنا"

مصر للطيران

استئناف رحلات الطيران لجلب العالقين من 11 دولة

كورونا

سويسرا تعلن الموعد النهائي لإنتاج علاج "كورونا"

ارشيفية

انتحار 3 وافدين في الكويت أحدهم في بث مباشر مع خطيبته

"الديهي": كل سنة والمسيحيين بخير رغم أنف "الحويني"

آخر الأخبار

الديهي
الديهي
Advertisements

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

فاطمة ناعوت: «الحويني لما قرب يموت اعتذر عن خرافاته»

#

بسبب «الحويني».. قيادي سلفي يهاجم «الديهي» و«خالد الجندي»

#

وباء قاتل كل 100 سنة.. ما علاقته بسنة 20

#

"الديهي": ما حدث في 25 يناير الماضي صفعة من المصريين

المسيحيين

الحويني

تهنئة

نشات الديهى

هاجم الإعلامي نشأت الديهي، حاتم الحويني، نجل الداعية السلفي أبي إسحاق الحويني قائلًا: "اللهم عامله بعدلك لا برحمتك".

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN "، اليوم الاثنين، أن حاتم الحويني، يسخر من تهنئة الأقباط بأعيادهم بتغريده له عبر صفحته على موقع التغريدات "تويتر"، قال خلالها: " س: عرفنا إنه ما ينفعش نقول للنصراني: عيد سعيد؛ لأنه محرم !! طيب بقى نقوله ايه؟، ج: قل خيرًا: أسأل الله أن يشرح صدرك للإسلام، والسنة القادمة تكون من أهل الصلاح والهدى آمــيــن، أو لتصمت، وإياك وظلمه أو التعدِّي عليه، بل عامله بالعدل والبر والإحسان.

وتابع لـ "الحويني"، ربنا يشرح صدرك للإسلام الحقيقي، وسيرة النبي –صلى الله عليه وسلم الحقيقة، وهدي النبي –صلى الله عليه وسلم- الحقيقي، مشيرًا إلى أن الرسول مات وقد رهن سيفه ليهودي، أي أنه كان يتعامل معه ويستلف منه، معقبًا: "كل سنة وكل المسيحيين في العالم طيبين رغم أنف حاتم الحويني".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نيوتن وسعد الدين الهلالي .. واقعتان كاشفتان!!

محمود سلطان

وماذا بعد؟

عمرو موسى

الصحفية التي أغضبت ترامب في ليلة كورونا

فراج إسماعيل

كورونا..أن يحزن (الإنسان) من نفسه وعلى نفسه

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» "الديهي": كل سنة والمسيحيين بخير رغم أنف "الحويني"
» الاحتفال بشم النسيم في المنازل: "غمة وتزول"
» "يويفا": عودة الدوريات الأوروبية أمر ضروري
» بشرى سارة من إيطاليا بشأن "كورونا"
» الجزائر.. وفاة 18 كادرًا طبيًا بسبب "كورونا"
» تراجع كبير فى عدد وفيات "كورونا" بنيويورك
» الديهي يناشد الدول العربية بإغلاق جميع وكالات الأنباء التركية
» أمريكا تواجه تهديدًا خطيرًا بسبب "كورونا"
» "بوتين" يبدي مخاوف غير مسبوقة بسبب تفشي "كورونا"
» أمريكا تمدد إغلاق حدودها مع كندا والمكسيك
» وفيات "كورونا" ترتفع فى الجزائر

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:56 ص

  • فجر

    03:58

  • شروق

    05:26

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:32

  • عشاء

    20:02

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية