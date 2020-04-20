شعراوي يتلقى تقريراً حول جهود المحافظات لإزالة البناء المخالف

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الطيب حسين

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تلقي اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، تقريراً من غرفة العمليات وادارة الازمات بالوزارة حول جهود المحافظات خلال ال48 ساعة الماضية فيما يخص تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات السيد رئيس مجلس الوزراء بشأن التعامل مع مخالفات البناء وإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة والتصدي لمحاولات بعض المواطنين استغلال ظروف الدولة الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا .

وقال اللواء محمود شعراوي أن المحافظات نجحت فى استرداد 3 مليون و168 ألف متر مربع من أملاك وأراضى الدولة و6880 فدان بعد التعدى عليها من بعض المواطنين خلال الفترة الماضية بمختلف المحافظات وإقامة مبانى وزراعتها واقامة أسوار عليها مستغلين الظروف التى تمر بها الدولة خلال الفترة الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا .

وأوضح وزير التنمية المحلية أن التقرير أشار إلى أن المحافظات نجحت بالتنسيق والتعاون مع مديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون فى إزالة 396 حالة تعدي بالبناء على أملاك الدولة ليصل إجمالى الإزالات إلى 2578 حالة ليصل ما تم استرداده حتي الان منذ تكليفات رئيس الجمهورية  3 مليون متر و168 ألف متر مربع ، كما تم إزالة 135 حالة تعدي بالزراعة علي أراضى أملاك الدولة ليصل إجمالي الإزالات الي 483 إزالة ليصل إجمالى الأفدنة المستردة بعد التعدي عليها من المواطنين بالزراعة حوالى 6880  فدان ، كما تم إزالة مخالفات للبناء المخالف والعشوائى على مساحة 208 الف متر مربع خلال الفترة الماضية حتي اليوم الاثنين  ، و1018 حالة إزالة لتعديات بالبناء علي 39 فدان أرض زراعية ملكية خاصة للمواطنين ليصل إجمالى عدد الإزالات التى تم القيام بها حتى الآن إلى 6379 حالة إزالة على مساحة 1539  فدان وذلك منذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء  .

وأشاد اللواء محمود شعراوى بالجهود التى قامت بها المحافظات حتى الآن لإزالة كافة التعديات على أراضى أملاك الدولة والبناء المخالف ، وشدد وزير التنمية المحلية  علي أهمية الاستمرار علي مدار اليوم الاثنين لعدم استغلال المواطنين لاجازم شم النسيم والتعدي علي أراضي واملاك الدولة وطالب شعراوي باستنفار كافة الأجهزة المعنية بالمحافظات لرصد جميع المخالفات خلال فترات الحظر وعلي مدار اليوم والتعامل معها بمنتهى الحزم والإزالة الفورية لها ، وإتخاذ الإجراءات القانونية الفورية في هذا الشأن .

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