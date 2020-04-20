خبير اقتصادي: العالم سيشهد مواجهة عسكرية عالمية

20 أبريل 2020 - 10:00 م

أكد الخبير الاقتصادي، طلال أبوغزالة، إن العالم سيشهد مواجهة عسكرية هذا العام وتحديدا في سبتمبر 2020، مشيرًا إلى أنه أعلن توقعه لهذه الحرب عام 2017، نتيجة لأزمات متعددة أضيفت عليها كورونا مؤخرًا.



وأوضح أبوغزالة، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، في برنامج رأي عام على قناة TeN، أن هناك 10 مواضيع لا يمكن حسمها في الوقت الراهن بين دول العالم، بأي شكل ودي، لذلك ستندلع الحرب.



ولفت أبوغزالة إلى أن هناك انكماش نسبته 10 % في الولايات المتحدة الأمريكية لم تحدث في تاريخ البلاد، مشيرا إلى أن ترامب لن يدخل الانتخابات الرئاسية المقبلة في ظل الوضع الراهن، وأنه لا يريد الحرب بشكلها المعروف هو يريد الهيمنة على العالم.



وضرب أبوغزالة، المثل متسائلا ماذا يحدث لو أقلعت سفينة نفط من إيران إلى الصين ؟ في الوقت الذي تفرض فيه أمريكا عقوبات على إيران، بغلق البحر الصيني والممرات البحرية، وهو الأمر الذي معه ستنشب حربًا، تنتهي إلى طاولة مفاوضات.









