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هذا هو سر تراجع أسعار خام النفط الأمريكي

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النفط الامريكي
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كشف محمد نجم الخبير الاقتصادي، عن أسباب تراجع أسعار خام النفط الأمريكي، غرب تكساس، مشيرا إلى أن عدم وجود أماكن تخزين الخام وتراجع الشديد للطلب على عقود مايو هو ما دفع إلى هبوط السعر بهذا الشكل.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، في برنامج رأي عام على قناة TeN، أن عقود شهر يوليو أقرب إلى الأسعار الطبيعية حيث يتوقع المستثمرون عودة الحياة الاقتصادية إلى طبيعتها، وأن تراجع السعر بهذا الشكل لعقود مايو هو التوقع لاستمرار أزمة كورونا.
وأكد "نجم" أن السوق المصري يشتري من بترول برنت من الدول الأقرب إلى مصر وهي دول الخليج ، مشيرا إلى أن الخام الأمريكي لا علاقة له بالأسوق الأوروبية ولا الأفريقية

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