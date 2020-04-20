رفع الحجر الصحي عن قرية المعتمدية خلال ساعات

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قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن المحافظة شهدت اليوم انضباط والتزام من الأهالي بقرار الدولة لمنع التجمعات ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا.
وأضاف راشد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن كل المشروعات القومية لم تتوقف وهناك متابعة من الرئيس السيسي ورئيس الوزراء  بشكل يومي.
وأوضح أن كل المواطنين التزموا بالإجراءات الوقائية، لافتا إلى أن المواطن يقف مع دولته عندما تناديه بما يثبت مدى أصالة الشعب المصري .
وأكد أنه سيتم خلال ساعات رفع الحجر الصحي عن قرية المعتمدية بعد مرور 14 يوما من فرضه.

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