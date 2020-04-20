» رسالة الشاب خالد لمواجهة فيروس كورونا

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الشاب خالد
الشاب خالد
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قال الفنان الشاب خالد، إن على الإنسان أن يبتهج بشكل مستمر كون أعباء الحياة كثيرة، وعلينا أن "نضحك"، من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد"كوفيد19"، وتابع:" أضحك للدنيا تضحكلك..الضحكة تساعد الإنسان وتعطيه طاقة".
وأضاف الشاب خالد، خلال لقاء له عبر "سكايب"، ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن أسمه "الشاب خالد" أسى فنى أطلقه عليه منذ أن كان صغير عندما بدأ مشواره الفنى.
وفى لقطة طريفة، قال مقدم البرنامج أسمك جعلك شاب بشكل مستمر، فرد الفنان ضاحكاً:" هذا شاب يا أخى"، وهو يشير بأصبعه على وجهه. 
وبأسلوبه الطريف رد على سؤال مقدم المتعلق بشأن الأغانى التى يفضلها أهل الجزائر من أجيال الطرب القديمة، قال :"المغرب والجزائر يحبه الفن الخفيف لأن دماغنا خفيفة"،وأشار بيده إلى رأسه عدة مرات.

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