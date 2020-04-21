استخدام الإنترنت في مصر تضاعف بنسبة 87 بالمائة

أكد حسام عبد المولى رئيس قطاع الجودة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن التحميل على شبكات الاتصالات والإنترنت خلال فترة حظر حركة المواطنين بسبب فيروس كورونا تضاعف بصورة كبيرة.



وأوضح عبد المولى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع بقناة صدى البلد، أن استخدام الانترنت تضاعف بنسبة 87 % والمحمول بنسبة 18 %.

وأوضح عبد المولى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع بقناة صدى البلد، أن استخدام الانترنت تضاعف بنسبة 87 % والمحمول بنسبة 18 %.