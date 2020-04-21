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فنانة شهيرة: كورونا أخرج "أجمل وأقبح" ما فينا

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كورونا
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المصريون ـ متابعات

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قالت الفنانة إليسا، إن تجربتها مع المرض كانت قاسية،ولكن تمكنت من هزيمة المرض بالتغلب على الأحزان، وتابعت:" لازم ترقص على الأحزان ونؤمن بغد أحسن وأنه لا يشئ يدوم للأبد".
وأضافت "إليسا"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية،أن الحاجة أم الاختراع، وما نمر به حالة مؤقتة وعلينا أن نتأقلم على الوضع الحالى دون الاستسلام لليأس والغضب والضجر ، لافتة إلى أن لبنان وغالبية الدول العربية مرت بأوقات صعبة مثل الحروب .
وأكدت الفنانة إليسا، أن تفشى فيروس كورونا أخرجت أقبح وأجمل ما فينا، موضحة أن الأزمة عالمية وعليه أخرجت كل شئ فى نفوس البشر سواء سلبية أو إيجابية.

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