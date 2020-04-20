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أول دولة عربية تقرر إقامة تراويح "محدودة" في رمضان

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أعلنت وزارة الأوقاف البحرينية، الاثنين، إقامة صلاة تراويح شهر رمضان في أحد مساجد العاصمة، لعدد محدود.
وبذلك تعد المنامة أول دولة خليجية وعربية تتمسك بإقامة تلك الصلوات الأبرز لدى المسلمين في رمضان، في موقف نادر منذ بدء تفشي فيروس كورونا وغلق المساجد.
ويأتي قرار البحرين، وسط تأكيد دول المنطقة بغلق المساجد في رمضان والحث على صلاة التراويح في المنازل خشية فيروس كورونا.
وأفادت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، اليوم أن "وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رأت فتح مسجد الفاتح لصلاة العشاء والتراويح والقيام في شهر رمضان إظهارا لهذه الشعيرة التي يترقبها جموع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها".
وقالت إن "الصلاة ستكون وفق ما اتفق عليه بشأن فتح المسجد ذاته لأداء صلاة الجمعة بحضور الخطيب وعدد محدود من المصلين لنقل الخطبة والصلاة عبر أجهزة الإعلام المرئية والمسموعة، وتحت رقابة الجهات الصحية المختلفة".
وفي 23 مارس/آذار الماضي، قررت البحرين منع صلاة الجماعة والجمعة بالمساجد ضمن تدابير مواجهة فيروس كورونا.
والإثنين، كشفت وزارة الصحة البحرينية، ارتفاع إصابات كورونا في البلاد إلى 1895، توفي منهم 7، وتعافى 769.

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