  • الثلاثاء 21 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر04:46 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الشيخ عبد الرحمن السديس

السديس: إقامة صلاة التراويح في الحرمين بلا مصلين

ترامب

أول تصريح من ترامب بعد أزمة أسعار النفط

الانترنت في مصر

استخدام الإنترنت في مصر تضاعف بنسبة 87 بالمائة

المعتمدية

رفع الحجر الصحي عن قرية المعتمدية خلال ساعات

الأرصاد

الأرصاد الجوية تفجر مفاجأة في طقس أول أيام رمضان

الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية

مستشار الرئيس يكشف تفاصيل استخدام البلازما لعلاج كورونا

النفط الامريكي

هذا هو سر تراجع أسعار خام النفط الأمريكي

النفط

خبير اقتصادي: العالم سيشهد مواجهة عسكرية عالمية

شعراوي

شعراوي يتلقى تقريراً حول جهود المحافظات لإزالة البناء المخالف

شم النسيم

الاحتفال بشم النسيم في المنازل: "غمة وتزول"

فرنسا.. وفيات كورونا تتخطى 20 ألفا

عرب وعالم

كورونا في فرنسا
كورونا في فرنسا
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

الولايات المتحدة.. وفيات كورونا تتخطى 40 ألفا

#

فرنسا.. 761 وفاة بكورونا ترفع الحصيلة إلى 18 ألفا و681

#

الولايات المتحدة.. وفيات كورونا تفوق 25 ألفا

#

وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز هذا الرقم الصادم

سجلت فرنسا الإثنين، 547 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا لترتفع الحصيلة إلى 20 ألفا و265.
وذكر المدير العام بوزارة الصحة، جيروم سالومون، في مؤتمر صحفي بالعاصمة باريس، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 178 ألفا و774 إثر تسجيل ألفين و832 حالة جديدة.
وأوضح أن 30 ألفا و584 من المصابين يتلقون العلاج في المستشفيات بينهم 5 آلاف و683 في وحدات العناية المركزة.
وأشار إلى أن المتعافين من كورونا ارتفع إلى 37 ألفا و409 إثر تسجيل 831 حالة شفاء.
وشدد سالومون على أن أكثر من 90 بالمئة من الشعب لم يتعرض للإصابة بالفيروس، مضيفا أن بلاده أجرت أكثر من 450 ألف اختبار كورونا.
يشار إلى أن فرنسا تحتل المركز الرابع عالميا من حيث عدد الوفيات بالفيروس بتسجيلها أكثر من 20 ألف حالة وفاة.
وإجمالًا أصاب الفيروس أكثر من مليونين و460 ألف شخص بالعالم، توفى منهم ما يزيد عن 168 ألفًا، وتعافى أكثر من 643 ألفًا، وفق موقع "worldmeter" المختص برصد ضحايا الفيروس. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نيوتن وسعد الدين الهلالي .. واقعتان كاشفتان!!

محمود سلطان

وماذا بعد؟

عمرو موسى

الصحفية التي أغضبت ترامب في ليلة كورونا

فراج إسماعيل

كورونا..أن يحزن (الإنسان) من نفسه وعلى نفسه

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» ترامب: ندرس إضافة نحو 75 مليون برميل من النفط إلى الاحتياطي
» "كارفور" يعلن إصابة أحد عامليه بفيروس كورونا
» كورونا.. 5 وفيات في إسرائيل ترفع الإجمالي إلى 177
» فرنسا.. وفيات كورونا تتخطى 20 ألفا
» أول دولة عربية تقرر إقامة تراويح "محدودة" في رمضان
» كورونا.. بريطانيون يطالبون بتحقيق دولي وتعويضات من الصين
» الصحة العالمية عن كورونا: الأسوأ ينتظرنا ما لم نتكاتف
» فنانة شهيرة: كورونا أخرج "أجمل وأقبح" ما فينا
» إليسا: الحجر المنزلي علمني أشياء لم أتوقعها
» رسالة الشاب خالد لمواجهة فيروس كورونا
» "الديهي": كل سنة والمسيحيين بخير رغم أنف "الحويني"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • شروق

    05:25 ص

  • فجر

    03:56

  • شروق

    05:25

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:32

  • عشاء

    20:02

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية