» "كارفور" يعلن إصابة أحد عامليه بفيروس كورونا

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أعلنت شركة كارفور إصابة أحد موظفيها بفيروس كورونا المستجد.
وقالت «الشركة»، في بيان صحفي، نشرته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، إنه «تم تأكيد إصابة أحد زملائنا من العاملين في كارفور هايبر ماركت وذلك بعد مكوثه في الحجر الصحي المنزلي منذ تاريخ 9 إبريل».
وأشارت «الشركة» إلى أنه تم تعقيم وتطهير المتجر مرتين، بجانب وضع فريق العمل المخالط له في الحجر المنزلي.

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