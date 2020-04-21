حنين حسام تكشف عن رأي صادم لوالدها فيما تقدمه من فيديوهات

أحمد عادل شعبان
تصدرت فتاة من مشاهير السوشيال ميديا تدعى حنين حسام مواقع البحث في مصر بعد مقطع فيديو بدا للجميع صادما.
وأعلنت حنين حسام عن وظيفة للفتيات عبر تطبيق إلكتروني جديد ، هذه الوظيفة تشترط أن تجلس الفتاة في منزلها وترتدي ملابس معينة ، وتقوم بالرقص لبعض الأشخاص عبر كاميرا الموبايل.
وطالب الكثيرون بضرورة التحقيق مع حنين حسام فيما دعت له .
وخرجت "حنين" عبر فضائية "الحدث اليوم" لتتحدث مع الإعلامي "سيد علي" ، حيث أكدت أن الفيديو المتداول لها مقتطع من سياقه .
وأضافت: أبي وأمي يشاهدون مقاطع الفيديو الخاصة بي عبر "تيك توك" وغيرها من التطبيقات وليس لديهم مشكلة فيما أفعله.
وأردفت: أنا فتاة محجبة ولم أظهر حتى بشعري ، والتطبيق الذي أعلنت عنه متاح للشباب والفتيات وبه العديد من أشهر الفنانين والفنانات في مصر .
وتابعت: أحد الإعلاميين اقتطع الفيديو من سياقه وهو ما أثار الأزمة.
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