إكرامي: أبو تريكة مخدش شارة الكابتن بالأهلي .. وبتدوها لناس متستحقش

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ابو تريكة

واصل شريف إكرامي - حارس الأهلي الذي أعلن رحيله بنهاية الموسم - تصريحاته النارية بشأن بعض الأمور التي رآها داخل الفريق ولم تعجبه .

وقال "إكرامي" في تصريحات لبرنامج "نمبر ون" : هناك بعض الأمور التي تحتاج لإصلاح .. بعض الناس ارتدت شارة القيادة داخل الفريق وهي لا تصلح لها .. الشخصية داخل وخارج الملعب يجب أن تؤهل صاحبها لهذا المنصب ، لا أن يتم الاختيار بالأقدمية.

وأضاف: رأينا شخصا مثل محمد أبو تريكة لا يرتدي شارة القيادة داخل النادي الأهلي مع أنه شخص قيادي وتشعر معه بالاطمئنان عند وجوده داخل الملعب وشخصيته كافية لذلك.

وأضاف: لكن بعد ذلك انتقلت الشارة لبعض من لا يستحقونها.

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