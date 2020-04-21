  • الثلاثاء 21 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر07:47 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
عبدالله الشريف

إعلامية إماراتية تسخر من تسريبات عبدالله الشريف: صوتي يا انشراح

خالد منتصر

خالد منتصر يهاجم نجم الأهلي: كورونا لا يموت بالتراويح ولم ينطق الشهادة

شريف إكرامي

إكرامي: أبو تريكة مخدش شارة الكابتن بالأهلي .. وبتدوها لناس متستحقش

حنين حسام

حنين حسام تكشف عن رأي صادم لوالدها فيما تقدمه من فيديوهات

فريق الأهلي

نجم الأهلي يصدم الجماهير على الهواء: النادي تعامل معي بـ قلة تقدير

كيم جونج أون

تدهور الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية: حالته خطيرة للغاية

الشيخ عبد الرحمن السديس

السديس: إقامة صلاة التراويح في الحرمين بلا مصلين

ترامب

أول تصريح من ترامب بعد أزمة أسعار النفط

الانترنت في مصر

استخدام الإنترنت في مصر تضاعف بنسبة 87 بالمائة

المعتمدية

رفع الحجر الصحي عن قرية المعتمدية خلال ساعات

خالد منتصر يهاجم نجم الأهلي: كورونا لا يموت بالتراويح ولم ينطق الشهادة

الصفحة الأخيرة

خالد منتصر
خالد منتصر
Advertisements

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

رضا عبد العال: هذا هو النجم الحقيقي للأهلي في مباراة صن داونز

#

انفعال رضا عبد العال: 2 من لاعبي الأهلي كانوا بيلعبوا مع صن داونز

#

نجم الأهلي: لهذه الأسباب أرفض انضمام كهربا للأحمر

#

تعليق ناري من مصطفى يونس على هزيمة الأهلي أمام النجم

المساجد

وزير الأوقاف

خالد منتصر

شن الطبيب خالد منتصر هجوما شرسا على نجم الأهلي والزمالك السابق أحمد حسن بعد حديثه عن قرار وزير الأوقاف بعدم فتح المساجد في رمضان .

وقال "منتصر" لأحمد حسن: حقائق نقدمها للكابتن العميد: •فيروس الكورونا لم يثبت علمياً أنه يموت بالتراويح أويحترق في الجامع وقد تأكد العلماء من انه لم ينطق الشهادتين بعد. •السخرية من قرار الدولة بالتلميح بأنها تحابي ديناً اخر عبر قولك happy easter ، لو اكتشف العلاج يهود أو ملحدون هل ستستمر في السخرية؟

وكان "حسن" أصدر بيانا قال فيه: أمس شاهدت حماس وزير الاوقاف في بيانه بأحد البرامج التلفزيونية ، في إصراره الشديد على استمرار غلق المساجد في رمضان وحرمان الناس من أبسط الأمور وهي صوت الابتهالات والأدعية والصلوات وهذا لم يحدث من قبل في التاريخ حتى في أشد الأزمات .

وأضاف: لست بداعية أو شيخ وبي الكثير من العيوب لكني مسلم كان يحلم بروحانيات رمضان .

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نيوتن وسعد الدين الهلالي .. واقعتان كاشفتان!!

محمود سلطان

وماذا بعد؟

عمرو موسى

الصحفية التي أغضبت ترامب في ليلة كورونا

فراج إسماعيل

كورونا..أن يحزن (الإنسان) من نفسه وعلى نفسه

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» فنان شهير يعلن إفلاسه: ملعون أبو المرض
» ترامب: ندرس إضافة نحو 75 مليون برميل من النفط إلى الاحتياطي
» "كارفور" يعلن إصابة أحد عامليه بفيروس كورونا
» كورونا.. 5 وفيات في إسرائيل ترفع الإجمالي إلى 177
» فرنسا.. وفيات كورونا تتخطى 20 ألفا
» أول دولة عربية تقرر إقامة تراويح "محدودة" في رمضان
» كورونا.. بريطانيون يطالبون بتحقيق دولي وتعويضات من الصين
» الصحة العالمية عن كورونا: الأسوأ ينتظرنا ما لم نتكاتف
» فنانة شهيرة: كورونا أخرج "أجمل وأقبح" ما فينا
» إليسا: الحجر المنزلي علمني أشياء لم أتوقعها
» رسالة الشاب خالد لمواجهة فيروس كورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:58 ص

  • فجر

    03:56

  • شروق

    05:25

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:32

  • عشاء

    20:02

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية