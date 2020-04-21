» زكريا ناصف ينشر صورة تضم 16 من أساطير الأهلي: كسبنا احترام الجمهور

أحمد عادل شعبان
كشف زكريا ناصف - عضو لجنة التخطيط بالنادي الأهلي - عن صورة نادرة ضمن ألبوم كان يجمعه الجمهور .
وضم هذا الألبوم 15 من أساطير الأهلي ، مثل ثابت البطل وحسام البدري و مجدي عبد الغني وعلاء ميهوب و طاهر أبو زيد والخطيب ومصطفى عبده فضلا عن زكريا ناصف نفسه .
وعلق "ناصف" على الصورة قائلا: البوم نجوم الأهلي زمان جمع الصور من غير ما تكسب جوائز إحنا كنا بنكسب حب وإحترام الجمهور.
البوم نجوم الأهلي زمان— Zakaria Nassef (@ziconassef) April 21, 2020
جمع الصور من غير ما تكسب جوائز
إحنا كنا بنكسب حب وإحترام الجمهور pic.twitter.com/dKcFGzIZNK
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