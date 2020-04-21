أثناء الحظر.. 16 شابا وفتاة يمارسون أعمالا فاضحة في حفل جماعي

21 أبريل 2020 - 10:17 ص

أثناء قيامهم بعمل حفلة جماعية لأعمال فاضحة ألقت الإدارة العامة لمباحث الآداب بالتنسيق مع مباحث القاهرة القبض على 10 فتيات و6 شباب.

ووجهت الإدارة العامة لمباحث الآداب تهم ممارسة الرذيلة داخل ناد صحي بمنطقة النزهة.

وكانت التحريات قد كشفت أن المتهمين كانوا يمارسون الفحشاء في حفلة جماعية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

ووردت معلومات لرجال مباحث الآداب بوجود ناد صحي في النزهة يستخدم في أعمال المنافية للآداب ويخالف قرار مجلس الوزراء بإغلاق النوادي الصحية في إطار مجابهة وباء كورونا، ويتردد عليه عدد كبير من الشباب.

وبعد إجراء التحريات دلت على صحة المعلومات، وأن القائمين على إدارته يستقطبون الساقطات وتقديمهن لراغبي المتعة وممارسة الرذيلة جماعيا داخل النادي.

وكشفت التحريات أيضا أنهم أنشأوا مواقع على شبكة الإنترنت وحسابا على فيس بوك لتسويق نشاطهم غير المشروع، منوهة أن راغب المتعة يدفع 4 آلاف جنيه في الجلسة الواحدة.

كما عثر على مبالغ مالية ضخمة وأدوات مخلة، وبالعرض على نيابة النزهة وجهت لهم تهم ممارسة الدعارة وأعمال القوادة ومخالفة قرار مجلس الوزراء بإغلاق النوادي الصحية.