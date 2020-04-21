» شوبير يكشف.. هل يلحق رمضان صبحي بأحمد فتحي في بيراميدز؟

21 أبريل 2020 - 10:52 ص

كشف الإعلامي أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، مصير رمضان صبحي لاعب الأهلي بعد نهاية الموسم الحالي.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي على راديو "أون سبورت إف إم"، إن رمضان هدفه الأول هو مواصلة مشواره في الاحتراف الأوروبي.





وأوضح نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، أنه حتى الآن لم يتلقَ أي عروض بشكل رسمي، مشيرا إلى أن جناح هدرسفيلد المُعار إلى النادي الأهلي، يريد الانتقال إلى نادٍ وفق شروط معينة بحيث يستطيع من خلاله إثبات وجوده وأن يكون النادي في أحد الدوريات الكبرى.

وأشار شوبير إلى أن عدم وصول أي عروض أوروبية، أمر طبيعي خاصة أن كرة القدم متوقفة في العالم كله، بسبب وباء فيروس كورونا المستجد، ومازالت الأمور غير واضحة في تحديد موعد استئناف النشاط مرة أخرى والأندية منشغلة حاليا في تخفيض عقود لاعبيها في ظل تجمد النشاط.

وأكد شوبير أن رمضان، يرحب بالاستمرار في صفوف الأهلي لو لم يتلقَ العرض المناسب له في أوروبا، مشددا أن رغبة القلعة الحمراء واضحة في الحفاظ على تواجد اللاعب لمدة موسم أو موسمين.

وأضاف حارس مرمى الأهلي الأسبق، أنه من الصعب انتقال رمضان صبحي إلى نادي بيراميدز، مؤكدا اختلاف موقفه عن أحمد فتحي وشريف إكرامي، حيث يتبقى للأخيرين أعوام قليلة في الملاعب بخلاف رمضان صاحب الـ23 عاما.



