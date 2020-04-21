  • الثلاثاء 21 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر12:25 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم

معلومة جديدة عن فيروس كورونا تنشر لأول مرة

حمدي رزق: هل نفكر مثل الإنجليز بمقبرة جماعية لضحايا كورونا

حمدي رزق: هل نفكر مثل الإنجليز بمقبرة جماعية لضحايا كورونا

عدوية

لفظ خارج لـ"عدوية ".. والإبراشي يقطع البث

توقف مفاجيء لمذيع الجزيرة.. وأمير سعودي يودعه بهذه العبارة

توقف مفاجئ لمذيع الجزيرة.. وأمير سعودي يودعه بهذه العبارة

الطالبة حنين

مفاجأة صادمة عن فيديو الطالبة حنين

أثناء الحظر.. 16 شابا وفتاة يمارسون أعمالا فاضحة في حفل جماعي

أثناء الحظر.. 16 شابا وفتاة يمارسون أعمالا فاضحة في حفل جماعي

وزير التعليم

إلغاء امتحانات الثانوية العامة جدل ثائر ..ورد قاطع من الوزير

صحيفة سعودية: ظريف نقل للأسد " الأسوأ القادم"

صحيفة سعودية: ظريف نقل للأسد "الأسوأ قادم"

ضاحي خلفان: تركتم 6 أشهر.. انتظروا مني ضربة الصيف

ضاحي خلفان: تركتم 6 أشهر.. انتظروا مني ضربة الصيف

الحديدي

الحديدي: الشعب المصري بيسمع الكلام وينفذ المطلوب

شريف إكرامي يكشف حقيقة تفاوض الزمالك معه

الرياضة

اكرامي
اكرامي
Advertisements

متابعات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

نجم الأهلي يصدم الجماهير على الهواء: النادي تعامل معي بـ قلة تقدير

#

نجم الأهلي: مرتضى عرض عليا مبلغ مالي ضخم لكن أمي قالت لي متروحش

#

شريف إكرامي يرد على أنباء انتقاله إلى الزمالك

#

نجم الأهلي: محمود الخطيب تحدث معي في التجديد لكني رفضت

مفاوضات

الزمالك

الاهلى

شريف اكرامى

 قال شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن مسئولي نادي الزمالك لم يدخلوا معه في مفاوضات نهائيًا في أي فترة من الفترات على مدار تاريخه. 
وأكد إكرامي في تصريحات في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، أن نادي الزمالك لم يفاوضه ولم يعرض اسمه داخل ميت عقبة سواء خلال بدايته في الملاعب أو في الفترة الجاري.

وتابع: "لم أحدد مصيري حتى الوقت الجاري، هناك بعض العروض أدرسها جيدًا وسأستقر على النادي الذي أراه مناسبا لي في الفترة المقبلة".

وأردف أن كل من يردد أن هناك مفاوضات مع الزمالك في الوقت الحالي كلام عار من الصحة، حيث إنه لم يدخل مع مفاوضات مع الفارس الأبيض، ولم يتحدث معه أي مسئول من داخل النادي. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نيوتن وسعد الدين الهلالي .. واقعتان كاشفتان!!

محمود سلطان

وماذا بعد؟

عمرو موسى

الصحفية التي أغضبت ترامب في ليلة كورونا

فراج إسماعيل

كورونا..أن يحزن (الإنسان) من نفسه وعلى نفسه

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» شريف إكرامي يكشف حقيقة تفاوض الزمالك معه
» نوال الزغبي تهاجم الحكومة اللبنانية: "ما تقرفونا بالطائفية"
» بسبب عامل.. عزل 12 منزلا بالشرقية
» وفاة الكاتب الصحفي عمرو عبد السميع بعد صراع مع المرض
» ليست نكتة.. خبز من التراب طعام السكان في هذه الدولة
» شوبير يكشف.. هل يلحق رمضان صبحي بأحمد فتحي في بيراميدز؟
» قابلة للزيادة.. حصيلة ضحايا حادث كندا المسلح ترتفع لـ 19 قتيلا
» قرار مفاجيء من ترامب للحد من تفشي كورونا
» حقيقة وفاة زعيم كوريا الشمالية
» وفاة رئيس وزراء ليبيا الأسبق "عبد الرحيم الكيب"
» بشرى سارة من التعليم لطلاب الثانوية العامة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:56

  • شروق

    05:25

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:32

  • عشاء

    20:02

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية