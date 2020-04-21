» ليست نكتة.. خبز من التراب طعام السكان في هذه الدولة

عبد القادر وحيد
انتشر مقطع فيديو صادم على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر سكان جمهورية هايتي وهم يقومن بتناول خبز مصنوع من التراب.
وعلق رواد تويتر على مقطع الفيديو: "هل تخيلت يوما أن تكون فقيرا وجائعا، لدرجة ألا يكون لديك خيار إلا أكل التراب.. إذن عليك ألا أن تعرف أن هناك بشرا يأكلون التراب حقيقيا وليس حرفيا في " هايتي".
وعلق آخر :" اللهم ادم علينا نعمتك وعافيتك وسترك".
يذكر أن هايتي تعاني دائما من أعمال عنف مستمرة، ما أثر على حالة البلاد طوال العقود الماضية.
للهم ادم علينا نعمتك و عافيتك و سترك. pic.twitter.com/R1lDbFZzdf— ريــانه (@Riyana50) April 20, 2020
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