» ليست نكتة.. خبز من التراب طعام السكان في هذه الدولة

21 أبريل 2020 - 11:35 ص

انتشر مقطع فيديو صادم على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر سكان جمهورية هايتي وهم يقومن بتناول خبز مصنوع من التراب.

وعلق رواد تويتر على مقطع الفيديو: "هل تخيلت يوما أن تكون فقيرا وجائعا، لدرجة ألا يكون لديك خيار إلا أكل التراب.. إذن عليك ألا أن تعرف أن هناك بشرا يأكلون التراب حقيقيا وليس حرفيا في " هايتي".

وعلق آخر :" اللهم ادم علينا نعمتك وعافيتك وسترك".

يذكر أن هايتي تعاني دائما من أعمال عنف مستمرة، ما أثر على حالة البلاد طوال العقود الماضية.







