  • الثلاثاء 21 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر01:56 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
معيط : احتياطى النقد الأجنبى بلغ 40 مليار دولار

معيط : احتياطى النقد الأجنبى بلغ 40 مليار دولار

ارشيفية

أول إصابة بكورونا في كارفور.. ووضع العاملين المخالطين بالحجر المنزلي

خالد أبو بكر

خالد أبو بكر: برميل البترول أرخص من كيلو الليمون

عبد الله السعيد

"الجبلاية" تصدم الأهلي بقضية عبدالله السعيد

زاهي حواس: الثوم والبصل أقوى علاج لكورونا

زاهي حواس: الثوم والبصل أقوى علاج لكورونا

فيفي عبده

قبل بدء الموسم.. فيفي عبده تعتزم مقاضاة رامز جلال

معلومة جديدة عن فيروس كورونا تنشر لأول مرة

حمدي رزق: هل نفكر مثل الإنجليز بمقبرة جماعية لضحايا كورونا

حمدي رزق: هل نفكر مثل الإنجليز بمقبرة جماعية لضحايا كورونا

عدوية

لفظ خارج لـ"عدوية ".. والإبراشي يقطع البث

توقف مفاجيء لمذيع الجزيرة.. وأمير سعودي يودعه بهذه العبارة

توقف مفاجئ لمذيع الجزيرة.. وأمير سعودي يودعه بهذه العبارة

"الجبلاية" تصدم الأهلي بقضية عبدالله السعيد

الرياضة

عبد الله السعيد
عبد الله السعيد
Advertisements

وكالات - الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

فايلر يفجر مفاجأة مدوية عن عودة عبدالله السعيد إلى الأهلي

#

مرتضى يكشف مفاجأة مدوية عن صفقة القرن الجديدة التي سيخطفها من الأهلي

#

الكشف عن حقيقة تعمد عبد اللسعيد الغياب عن مباراة الأهلي

#

عبدالله السعيد يغيب عن مواجهة الأهلي

قضية

الاهلى

الجبلاية

عبدالله السعيد

تعرض نادي الأهلي لصدمة، بعد أن استقر اتحاد الكرة بصورة كبيرة على حفظ التحقيق فى الشكوى التى تقدم بها النادى ضد عبدالله السعيد لمطالبته بسداد مليونى دولار قيمة الشرط الجزائى المدون فى العقد الثلاثى بين إدارة الأهلى واللاعب وأهلى جدة السعودى، عندما انتقل اللاعب إلى الفريق السعودى.
وكشف مصدر بالجبلاية أن النية تتجه لعدم الاعتداد بشكوى الأهلى إلى أن العقد الثلاثى الموقع بين الأهلى وأهلى جدة والسعيد ينص على أنه فى حال نشوب أى نزاع فالاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» الجهة الوحيدة التى يحق لها التدخل لحل النزاع.

وأضاف بناء على ذلك فإن اللاعب من حقه رفض سداد قيمة الشرط الجزائى، خاصة أنه رغم قرار الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» بأنه غير منوط بحل نزاع الأهلى واللاعب باعتباره شأنًا داخليًا فإن العقد الثلاثى يقف حائلا دون التحقيق من قبل الجبلاية وفض النزاع، مشيرا إلى أن الأفضل للنادى الأهلى اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية.

يذكر أن شكوى الأهلى للجبلاية جاءت بعدما تلقى رد الفيفا بأنه لم يعد منوطًا بحل النزاع الخاص بمستحقات النادى، لأن اللاعب حاليًا ضمن صفوف نادٍ مصرى، وبالتالى بات الأمر شأنا داخليا وطالب الأهلى فى شكواه للاتحاد المصرى بأحقيته فى الحصول على 2 مليون دولار قيمة الشرط الجزائى فى العقد الثلاثى.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نيوتن وسعد الدين الهلالي .. واقعتان كاشفتان!!

محمود سلطان

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر

الصحفية التي أغضبت ترامب في ليلة كورونا

فراج إسماعيل

كورونا..أن يحزن (الإنسان) من نفسه وعلى نفسه

د. هشام الحمامي

في مايو القادم

ياسر أنور

وماذا بعد؟

عمرو موسى
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» فنانة شهيرة تفاجئ الجميع باعتزالها الفن
» رئيس البرلمان يطالب النواب بهذا الأمر بسبب كورونا
» فنان شهير يتغزل في زوجته على الهواء: توفر كل ما يلزم لإسعادي
» سر رفض أحمد حجازي العودة لصفوف الأهلي
» مدرب شهير يحذر من خسارة نصف لاعبي مصر
» 4 مليارات جنيه ضرائب ورسوم مُحصلة من جمارك بورسعيد والسخنة
» الإفراج عن ألف سجين أجنبي في إيران
» أطباء صينيون مهددون بخلل عقلي بسبب "كورونا"
» شريف إكرامي يكشف حقيقة تفاوض الزمالك معه
» نوال الزغبي تهاجم الحكومة اللبنانية: "ما تقرفونا بالطائفية"
» بسبب عامل.. عزل 12 منزلا بالشرقية

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:56

  • شروق

    05:25

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:32

  • عشاء

    20:02

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية