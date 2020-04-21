"الجبلاية" تصدم الأهلي بقضية عبدالله السعيد

21 أبريل 2020 - 12:01 م

تعرض نادي الأهلي لصدمة، بعد أن استقر اتحاد الكرة بصورة كبيرة على حفظ التحقيق فى الشكوى التى تقدم بها النادى ضد عبدالله السعيد لمطالبته بسداد مليونى دولار قيمة الشرط الجزائى المدون فى العقد الثلاثى بين إدارة الأهلى واللاعب وأهلى جدة السعودى، عندما انتقل اللاعب إلى الفريق السعودى.





وكشف مصدر بالجبلاية أن النية تتجه لعدم الاعتداد بشكوى الأهلى إلى أن العقد الثلاثى الموقع بين الأهلى وأهلى جدة والسعيد ينص على أنه فى حال نشوب أى نزاع فالاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» الجهة الوحيدة التى يحق لها التدخل لحل النزاع.





وأضاف بناء على ذلك فإن اللاعب من حقه رفض سداد قيمة الشرط الجزائى، خاصة أنه رغم قرار الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» بأنه غير منوط بحل نزاع الأهلى واللاعب باعتباره شأنًا داخليًا فإن العقد الثلاثى يقف حائلا دون التحقيق من قبل الجبلاية وفض النزاع، مشيرا إلى أن الأفضل للنادى الأهلى اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية.



