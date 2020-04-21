» أطباء صينيون مهددون بخلل عقلي بسبب "كورونا"

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ووهان

خلل عقلي

تحولت بشرة الطبيبين الصينيين " يي فان" و "هو ويفينج " إلى اللون الأسود بعد إصابتهما بفيروس"كورونا" المستجد في يناير الماضي، حسبما نشرت "ديلي ميل".

والطبيبان البالغان من العمر 42 عاما يتلقيان العلاج في مستشفى "ووهان" وأرجعا سبب تغير لون بشرتهما بسبب اختلال هرموني بعد أن تضرر الكبد بسبب الفيروس.

ولفت الطبيب "يي" في تصريحات صحفية نشرتها "المصري اليوم" إلى أن صحته تحسنت إلى حد كبير وأنه يمكنه التحرك في السرير بشكل طبيعي لكنه لا يزال يكافح من أجل المشي، لافتا إلي أنه شعر بالخوف عندما شاهد لون وجهه لكنه تغلب علي العقبة النفسية الآن.

والطبيب "يي" تم وضعه علي جهاز التنفس الصناعي لمدة 39 يوما علي جهاز "e c m o " وهو جهاز يقوم بوظائف القلب والرئتين عبر ضخ الأكسجين في الدم.

أما الطبيب "هو" فحالته خطيرة و أكد الطبيب الذي يعالجه أنه قلق بشأن صحته العقلية، وكان آخر مريض وضع على جهاز تنفس في 7 فبراير إلى 22 مارس واستعاد قدرته علي الكلام في 11 أبريل الجاري.

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