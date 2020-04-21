» فنان شهير يتغزل في زوجته على الهواء: توفر كل ما يلزم لإسعادي

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وفاة

الشاب خالد

وائل ابراشي

أشاد الفنان الجزائري الشاب خالد بزوجته، واصفا المرأة بأنها أساس نجاح الأسرة، وأنه يكن كل التقدير والاحترام لزوجته التي توفر له كل ما يلزم من أجل إسعاده خلال تواجده بالمنزل في فترة الحجر المنزلي، جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وأضاف خالد خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، أمس، الذي عُرض على شاشة "التليفزيون المصري": "قديما كانوا يقولون إن وراء كل رجل عظيم امرأة، وهذه مقولة حقيقية، أنا متزوج منذ 25 عاما وأرى ذلك، والمعاملة بيننا قائمة على الاحترام".

فيما أشاد الشاب خالد بالمطرب المصري حكيم، واصفا إياه بأنه له صوت جذاب ويمتلك صوت "صعيدي"، فيما ختم حواره بغناء أغنية "يا رسول الله"، وعزفها على "البيانو".

وكان الفنان الجزائري، أكد في وقت سابق، أنه ملتزم بالمكوث في المنزل ومتبع كافة إجراءات الوقاية الاحترازية.

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