  • الثلاثاء 21 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر01:55 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
معيط : احتياطى النقد الأجنبى بلغ 40 مليار دولار

معيط : احتياطى النقد الأجنبى بلغ 40 مليار دولار

ارشيفية

أول إصابة بكورونا في كارفور.. ووضع العاملين المخالطين بالحجر المنزلي

خالد أبو بكر

خالد أبو بكر: برميل البترول أرخص من كيلو الليمون

عبد الله السعيد

"الجبلاية" تصدم الأهلي بقضية عبدالله السعيد

زاهي حواس: الثوم والبصل أقوى علاج لكورونا

زاهي حواس: الثوم والبصل أقوى علاج لكورونا

فيفي عبده

قبل بدء الموسم.. فيفي عبده تعتزم مقاضاة رامز جلال

معلومة جديدة عن فيروس كورونا تنشر لأول مرة

حمدي رزق: هل نفكر مثل الإنجليز بمقبرة جماعية لضحايا كورونا

حمدي رزق: هل نفكر مثل الإنجليز بمقبرة جماعية لضحايا كورونا

عدوية

لفظ خارج لـ"عدوية ".. والإبراشي يقطع البث

توقف مفاجيء لمذيع الجزيرة.. وأمير سعودي يودعه بهذه العبارة

توقف مفاجئ لمذيع الجزيرة.. وأمير سعودي يودعه بهذه العبارة

4 مليارات جنيه ضرائب ورسوم مُحصلة من جمارك بورسعيد والسخنة

مال وأعمال

ارشيفية
ارشيفية
Advertisements

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

الإفراج عن سيارات بـ 5 مليارات و174 مليون جنيه

#

4 مليارات جنيه ضرائب ورسوم بجمارك بورسعيد والسخنة

#

15,3 مليار جنيه ضرائب ورسومًا عن السيارات الأوروبية بالإسكندرية

#

196 مليون جنيه حصيلة ضرائب جمارك بورسعيد والسويس

بورسعيد

جمارك

السخنة

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة لرجال الجمارك في تعزيز إجراءات الرقابة على البضائع الواردة من الخارج بالتعاون مع الجهات المعنية؛ بهدف الحفاظ على الأمن القومي المصري، وصحة الموطنين، وتحصيل حق الدولة، وتيسير الإجراءات الجمركية، وتحفيز بيئة الاستثمار.

تلقى الوزير تقريرًا من السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أنه تم الإفراج عن مشمول  12 ألفًا و75 شهادة جمركية وارد نهائى بجمارك «بورسعيد» و«السخنة» خلال شهر مارس الماضي، معظم أصنافها: «القمح، والبقول، والذرة، ومكونات تكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، والخيوط، والإكسسوار الحريمي، وقطع غيار الأجهزة الكهربائية، واكسسوار التليفون المحمول، ولعب الأطفال».

أضاف التقرير أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك «بورسعيد» و«السخنة» تبلغ 768 مليونًا و119 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات حوالي 3 مليارات و311 مليونًا و437 ألف جنيه.

أوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك «بورسعيد» و«السخنة» قامت بالإفراج عن مشمول ألفين و62 بيانًا جمركيًا خلال شهر مارس الماضي، معظم أصنافها: «المواد الغذائية، والعصائر، والفواكه، والمواد الخام الأوليه»، بقيمة إجمالية بلغت 2 مليار و545 مليونًا و290 ألف جنيه، فيما بلغت رسوم الصادر المُحصلة نحو 4 ملايين و212 ألف جنيه.

أشار التقرير إلى أن إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك «بورسعيد» و«السخنة» خلال شهر مارس الماضي حوالى 4 مليارات و89 مليونًا و213 ألف جنيه.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نيوتن وسعد الدين الهلالي .. واقعتان كاشفتان!!

محمود سلطان

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر

الصحفية التي أغضبت ترامب في ليلة كورونا

فراج إسماعيل

كورونا..أن يحزن (الإنسان) من نفسه وعلى نفسه

د. هشام الحمامي

في مايو القادم

ياسر أنور

وماذا بعد؟

عمرو موسى
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» فنانة شهيرة تفاجئ الجميع باعتزالها الفن
» رئيس البرلمان يطالب النواب بهذا الأمر بسبب كورونا
» فنان شهير يتغزل في زوجته على الهواء: توفر كل ما يلزم لإسعادي
» سر رفض أحمد حجازي العودة لصفوف الأهلي
» مدرب شهير يحذر من خسارة نصف لاعبي مصر
» 4 مليارات جنيه ضرائب ورسوم مُحصلة من جمارك بورسعيد والسخنة
» الإفراج عن ألف سجين أجنبي في إيران
» أطباء صينيون مهددون بخلل عقلي بسبب "كورونا"
» شريف إكرامي يكشف حقيقة تفاوض الزمالك معه
» نوال الزغبي تهاجم الحكومة اللبنانية: "ما تقرفونا بالطائفية"
» بسبب عامل.. عزل 12 منزلا بالشرقية

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:56

  • شروق

    05:25

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:32

  • عشاء

    20:02

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية