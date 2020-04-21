أول إصابة بكورونا في كارفور.. ووضع العاملين المخالطين بالحجر المنزلي

21 أبريل 2020 - 01:08 م

أصدرت شركة كارفور بيانا نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أعلنت فيه إصابة أحد موظفيها بفيروس"كورونا" المستجد.

وأضافت في البيان الذي نشرته "المصري اليوم": "تم تأكيد إصابة أحد زملائنا من العاملين في كارفور هايبر ماركت وذلك بعد مكوثه في الحجر المنزلي منذ تاريخ 9 أبريل الجاري".

وأكدت الشركة أنه تم تعقيم وتطهير المتجر مرتين إلى جانب وضع فريق العمل المخالط له في الحجر المنزلي.

جدير بالذكر أن مصادر بالشركة أشارت إلى أن المصاب كان يعمل في قسم الخضار والفاكهة.