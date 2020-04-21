» رئيس البرلمان يطالب النواب بهذا الأمر بسبب كورونا

21 أبريل 2020 - 01:16 م

شدد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، على أعضاء المجلس بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي أعلن عنها البرلمان، لمواجهة فيروس كورونا قائلاً: "السادة النواب يجب مراعاة التباعد الاجتماعي"





وجاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة الدكتور على عبد العال، في أثناء إلقاء البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة 2020-2021





كما طالب "عبد العال"، بضرورة عدم جلوس النواب في المقاعد المخصصة للوزراء قائلاً: "من يجلس في مقاعد الحكومة يخليها طبقا للائحة"



