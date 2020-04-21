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معيط : احتياطى النقد الأجنبى بلغ 40 مليار دولار
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احتياطى النقد

معيط

42 يوما

مشيدا بدعم رئيس الجمهورية، قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن احتياطى النقد الأجنبى بلغ 40 مليار دولار في مارس 2020.

وأكد وزير المالية خلال إلقائه البيان المالى بشأن الموازنة العام للدولة في الجلسة العامة لمجلس النواب،  أن ذلك يعبر رصيدا كافيا، لتأمين احتياجات البلاد، وأن المؤسسات الدولية أشادت بتحسن الاقتصاد المصرى.

وأضاف معيط أن صندوق النقد الدولى أكد أن مصر الدولة الوحيدة التى ستحقق معدل نمو إيجابى في ظل أزمة كورنا الحالية، وهو ما أكدت عليه المؤسسات المالية الدولية بأن الاقتصادى المصرى قادر على تجاوز الأزمة.

كما معيط أشاد بدعم رئيس الجمهورية ومساندته للقطاعات المتضررة من كورونا والعمل على حماية العامل المصرى وضمان حدوث استقرار مجتمعى في ظل تكاتف الجميع قيادة وحكومة وشعبا.

وتابع: إن  الحكومة تسعى للتوازن ما بين زيادة معدل النمو وخلق فرص عمل للشباب، ما ستحقق فور تحسن الأوضاع العالمية، منوها أن هذا التوازن سيضمن تأمين مستقبل بلدنا السياسى والاقتصادى.


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