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الأهلي يطلب ضم نجم صن داونز

الرياضة

لاعب
لاعب
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متابعات- الدويني فولي

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الاهلى

ضم

نجم صنداونز

قال خالد علي، المنسق الإعلامي لفريق صن داونز الجنوب أفريقي، إن الفترة الماضية شهدت تواصلا من جانب النادي الأهلي بشأن الاستفسار عن موقف اللاعب الأوروجوياني جاستون سيرينيو من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات المقبلة.
وأضاف علي من خلال تصريحات لـ"مصراوي" اليوم الثلاثاء أن الفترة الماضية شهدت رغبة من النادي الأهلي من أجل ضم اللاعب لكن إدارة النادي أكدت أنه لا نية للتفريط في خدمات سيرينيو والذي يرتبط مع النادي بعقد مدته 3 سنوات مقبلة.
وأكمل علي: "استفسار الأهلي جاء بعد مباراة العودة بدور ربع النهائي وكان عن طريق أحد أفراد الجهاز الفني بالإضافة إلى عضو مجلس إدارة".
واختتم بأنه حاول اقناع إدارة النادي الجنوب أفريقي بالموافقة على العرض لكن الإدارة تمسكت بالإبقاء على خدمات اللاعب الذي يجيد اللعب في مركز رأس الحربة والجناح الأيمن والأيسر.

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