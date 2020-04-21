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انفجار في العراق يسفر عن قتلي وجرحي مدنيين

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متابعات- أمينة عبد العال

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هجوم داعشي على الحشد الشعبي العراقي يسفر عن قتلى وجرحى

العراق

داعش

انفجار

شهدت محافظة نينوي شمال البلاد تفجير ثاني اليوم الثلاثاء نتج عنه قتلي مدنيين وعراقيين.

و أعلن الإعلام الأمني العراقي في بيان اليوم نشرته"سبوتنيك عربي"،:" أن عبوة ناسفة إنفجرت علي سيارة مدنية علي طريق بين قريتي اللزاكة ، جنوبي الموصل ، مركز نينوي، شمالي العاصمة بغداد مما أسفر عن مقتل أثنين من المدنيين.

وأشار البيان إلي أن الانفجار وقع ضمن قاطع الفوج 36 بالحشد الشعبي والفوج الثاني في لواء المشاة 50 بالفرقة 14 قيادة عمليات صلاح الدين.

وكانت عبوة ناسفة قد انفجرت اليوم علي سيارة تابعة للفوج 36 بالحشد الشعبي في قرية "اللزاكة" ضمن قاطع الفرقة 14 مما أدي إلي مقتل مقاتلين أثنين آخرين ، جرح أثنين آخرين.

جدير بالذكر أن العراق شهدت مؤخرا اعتداءات إرهابية تراوحت بين التفجيرات إثر العبوات الناسفة وإطلاق النار المباشر وتستهدف المدنيين والقوت الأمنية لاسيما في محافظتي نينوي و ديالي، و أعلن العراق في ديسمبر 2017 تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش"


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