كويتية ذهبت لإصلاح هاتفها فأفقدها شرفها (تفاصيل صادمة)

21 أبريل 2020 - 04:52 م

تعرضت سيدة كويتية لهتك عرض بالإكراه، من جانب صاحب محل هواتف، والذي استغل ذهابها إليه في مسكنه للحصول على هاتفها فانقض عليها سالبًا شرفها.

وحسب صحف محلية كويتية، فإن الضحية تواصلت مع صاحب المحال والذي أبلغها أن تأتي إلى مسكنه لتأخذ هاتفها، نظرًا لغلقه بسبب حظر التجوال.

تقول الضحية أمام رجال الشرطة، أنها عندما توجهت لمسكنه طالبها بالصعود إلى الدور الأول وعند باب الشقة وجدته ينتظرها، وما إن وقفت أمامه حتى انقض عليها وكمم فمها وسحبها إلى داخل الشقة، ثم تحسسها حتى فقدت الوعي، وعندما أفاقت اكتشفت أنه اعتدى عليها.

ونقلت صحيفة «الراي» عن مصدر أمني قوله، بأن «الشاكية زودت رجال الأمن ببيانات المتهم، وأرقام هاتفه، وتم إبلاغ وكيل النائب العام، فأمر بتسجيل قضية تحت مسمى هتك عرض بالإكراه، وأحيلت الشاكية إلى الطب الشرعي لإثبات حالة المواقعة بتقرير رسمي، كما تولى رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية مسؤولية البحث والتحري عن الجاني لضبطه وإحضاره، لإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق معه في ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنه».