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تعليق رئيس البرلمان على أزمة العالقين بالخارج

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علي عبدالعال
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مجلس النواب

رئيس البرلمان

أزمة العالقين بالخارج

حرك الطيران

علق رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، على أزمة المصريين العالقين بالدول الخارجية، في ظل عدم تمكنهم من العودة إلى مصر بسبب توقف حركة الطيران بعد تفشي كورونا.

وأكد رئيس البرلمان، حرص الدولة كل الحرص على عودة كل العالقين بالخارج ، قائلا إن "كرامة المصري أولا في الداخل والخارج ولن نقبل بإهانة أي مصري".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان على خلفية ما أثاره النائب مصطفى بكري، حول أزمة المصريين العالقين في الخارج ، مشيرا إلى أن هناك العديد من المصريين في الكويت والسعودية في الشوارع ويحتاجون للعودة أسوة بباقي الدول.

ووجه عبد العال، رسالة طمأنة للمواطنين قال فيها : لن نترك أي عالق في الخارج خصوصا الموجودين في دول الخليج، مشيرا إلى أن هناك إجراءات ستتخذها الحكومة في هذا الشأن تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح عبد العال، ضرورة التأكيد أولا على تعريف العالق ، وهو الموجود في الخارج لغير غرض العمل.


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