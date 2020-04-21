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فيديو.. رضوى الشربيني تودع جمهورها برسالة مبكية

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رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
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رضوي الشربيني

هي وبس

وجهت الإعلامية رضوى الشربيني، الشكر لكل المساهمين في نجاح برنامجها، ولم تتمالك دموعها وهي تودع مشاهديها وفريق عمل البرنامج.

وخلال آخر حلقة في الموسم الرابع من برنامجها "هي وبس"، أشارت إلى أنها في بعض الأحيان كانت تنظر إلى ردود فعلها على أنها مبالغ فيها ونظرًا لعدم تركيزها كان يعلو صوتها وتتحدث بأشياء تندم عليها لاحقا.

وأضافت "ببقى كأن اتسرق مني حاجة.. أنا مش عايزاكي تتسرقي، محدش مبيغلطش أنا بعتذر لو غلطت.. مفيش مرة قصدت فرقعة".

ووجهت "الشربيني" رسالة إلى الرجال قائلة "إنها ليست عدوتهم ولا تهاجم أحدا بصورة شخصية ولكن تستفزها بعض التصرفات وتريد لنموذج الرجل قديمًا أن يعود في طريقة معاملة النساء والخوف عليها وليس ضربها وإهانتها واستغلالها".

شاهد الفيديو..

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