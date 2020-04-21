ضاحي خلفان يتوعد هذه الدول: سنسحقهم إلى الأبد

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ضاحي خلفان
ضاحي خلفان
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دول

توعد الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الدول والأشخاص الذين وصفهم بأنهم حاربوهم في الخليج العربي منذ 2011 وحتى الآن.

وكتب "خلفان" عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" :" الدول والأشخاص الذين حاربونا في الخليج العربي من عام 2011 الى الآن.. منذ ان انكشفت نوايا ربيعهم القذر علينا ان نسحقهم الى الأبد".

وتابع ": كل من لايحفظ لخليجنا العربي احتراما يجب ألا نحترمه.. وكل من لا يحترم الدول الصديقة لنا  يجب ألا نحترمه..عدو صديقي عدوى".

وأضاف في تدوينة أخرى :" من كان حليفا وداعما لامتنا العربية فنحن معه ومن كان مواليا لغير العرب فسندعسه بكل ما اوتينا من قوة طالما يعمل لتدمير المشروع التضامني العربي القومي".

وتابع :" أقبح من عرفه التاريخ العربي المعاصر من تنظيمات الاخوان وما فرخوه من القاعدة وداعش والنصرة.. واقبح ما عرفه التاريخ الفارسي من تنظيمات الحشد الشعبي ..وجيش المهدي وكل من فرخته ايران من جماعات القتل في العراق..واليمن ولبنان وسوريا".

واختتم قائلًا :" كل من ادعى انه حزب الله او نصر الله او انصار الله يناصرون ايران الخمينية ...وما الله بناصرهم".


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