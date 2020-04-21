» بيان من الإفتاء بشأن صلاة التراويح في رمضان

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الإفتاء

رمضان

صلاة التراويح

نشرت دار الافتاء المصرية، بعض المعلومات المتعلقة بصلاة التراويح، تزامنًا مع اقتراب شهر رمضان.

وجاءت المعلومات التي نشرتها الدار، عبر صفحتها الرسمية بموقع «فيس بوك» كالتالي:

1- صلاةُ التراويح في رمضان سنةٌ مؤكدة.

2- عدد ركعاتها عشرون ركعةً مِن غير الوتر، وثلاثة وعشرون ركعة بالوتر.

3- مَن نقص عنها إلى ثماني ركعات من دون الوتر فلا حرج عليه.

وكانت الدار قد أكدت مشروعية صلاة التراويح والقيام في المنزل، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

من جانبه، صرح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بأن جميع الإجراءات التي اتخذتها وتتخذها وزارة الأوقاف المصرية في تعليق الجمع والجماعات والتراويح بالمساجد منطلقات شرعية بحتة، هدفها تقديم ما يجب تقديمه وهو الحفاظ على النفس، والانتقال من المتعذر إلى بديله المتيسر وهو الصلاة في المنزل.

وأكد أن من كان معتادًا على الصلاة في المسجد ومنعه العذر كتب له مثل أجر وثواب ما كان يعمل قبل أن يحبسه العذر، حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: «إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحا» (رواه البخاري).


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